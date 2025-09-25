Саратовцев предупреждают об агрессивном гриппе, вызывающем тяжелые осложнения здоровья

В Саратовской области за неделю выявили 19 268 случаев гриппа и ОРВИ, что на 48,4% больше, чем неделей ранее.

Госпитализации выросли на 4%, до 277 человек. Эпидпорог превышен на 62%, максимально — среди взрослых (на 175%).

Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил агрессивность гриппа, дающего тяжелые осложнения. Он призвал жителей региона привиться: поступило 726 тыс. доз вакцины, привито уже более 356 тыс. человек.

Заболеваемость COVID-19 также растет — 321 случай за неделю (+27%).

Ольга Сергеева