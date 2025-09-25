В крематории Саратова планируют сжигать до 40 тел в сутки

На портале госзакупок был опубликован тендер на создание проектной документации для достраивания крематория.

Согласно планам властей, объект будет возведен в районе Елшанского кладбища. Стартовая цена государственного контракта составляет 14 миллионов рублей.

Проектная мощность будущего крематория позволит проводить до 40 кремаций в сутки. Территорию рядом со зданием планируют благоустроить под публичный колумбарий, где будут размещаться урны с прахом.

Подрядчик должен завершить все проектные работы и сдать готовую документацию не позднее 1 августа 2026 года.

Ольга Сергеева