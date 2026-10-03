Саратовцев приглашают к участию во втором Всероссийском конкурсе-премии «Голос истории»

Жителей Саратова приглашают участвовать во втором Всероссийском конкурсе «Голос истории», посвящённом историческому просвещению молодёжи.

Премия выявляет эффективные образовательные практики и поддерживает нестандартные идеи.

В первом сезоне 2025 года поступило 1975 заявок из 84 регионов России и 6 зарубежных стран. В 2026 году число номинаций вырастет до 14, особый упор — на проекты в малых городах и сёлах.

«История — это живое наследие предков, а не только учебник, — отметил гендиректор АНО „Герои Отечества“ Владислав Курбатов. — Премия помогает находить тех, кто рассказывает о прошлом увлекательно и по-современному».

Участвовать могут россияне от 12 лет, организации и коллективы. Для иностранцев предусмотрена отдельная номинация. Заявки принимаются на сайте ano-geroiotechestva.ru/award до 1 ноября, итоги объявят в конце ноября 2026 года. Организатор — АНО «Герои Отечества».

Ольга Сергеева