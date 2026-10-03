В Саратовской области по нацпроекту завершен ремонт на 56 дорогах регионального значения

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» 2026 года полностью завершены ремонтные работы на 56 объектах регионального значения.

Ещё шесть объектов находятся на финальной стадии — их готовность превышает 90%.

Общая протяжённость сданных участков составила 320 км. Работы выполнены в Аткарском, Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Краснопартизанском, Красноармейском, Марксовском, Новобурасском, Новоузенском, Озинском, Ртищевском, Татищевском, Турковском, Энгельсском районах и в Саратове.

Наибольший объём — в Балашовском районе: более 46 км на четырёх трассах. В Аткарском обновлено 33 км на трёх дорогах, в Базарно-Карабулакском — 22 км. В Саратове отремонтировано свыше 17 км транзитных маршрутов.

Завершающие объекты общей длиной 24 км расположены в Дергачёвском, Ершовском, Калининском, Лысогорском и Пугачёвском районах. Всего в этом году по нацпроекту, инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, планируется обновить 69 объектов протяжённостью более 400 км.

Ольга Сергеева