Саратовцев приглашают на бесплатные занятия спортом на свежем воздухе

В Саратове стартовал первый этап муниципального проекта «Проведи лето со спортом!».

Инициатива предлагает жителям разнообразные возможности для физической активности на свежем воздухе.

Глава города Игорь Молчанов подчеркнул, что тренировки рассчитаны на все уровни подготовки — от новичков до опытных спортсменов.

В этом году проект расширился за счет добавления шести новых площадок:

Воркаут: Тренажеры доступны у ФОК «Юбилейный» и на стадионе в Детском парке.

Растяжка: Занятия также будут проходить на стадионе в Детском парке.

Пилатес и пор де бра: Эти дисциплины организуют на моле пляжа Затон.

Городки: На стадионе «Спартак» жители смогут попробовать себя в этой традиционной русской игре.

Принять участие в проекте может любой желающий старше 12 лет, вход на занятия свободный. Участникам рекомендуется взять с собой воду и головной убор. Для некоторых видов активности, таких как пилатес, желательно иметь коврик для занятий.

Ольга Сергеева