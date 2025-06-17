Саратовцев приглашают на конкурс «Профи среди любителей»

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Новости Саратова
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Открыта регистрация на новый трек проекта «СпортТрек» для баскетболистов-любителей, начинающих спортивных менеджеров и организаторов мероприятий из Саратовской области. Заявки принимаются до 31 июля 2025 года.

Условия участия:

  1. Для баскетболистов и менеджеров: практика с профессиональными клубами и федерациями.
  2. Для организаторов: разработка концепции спортивного ивента в рамках проекта.

Этапы конкурса:

  • Заполнение анкеты с выбором направления;
  • Выполнение заданий (опросы, эссе, видеовизитка);
  • Оценка экспертами по критериям: реалистичность целей, мотивация, глубина проработки.

Финал (ноябрь 2025):

  • Уникальный шоу-драфт с просмотровым лагерем для игроков;
  • Матчи с участием финалистов и звёзд спорта;
  • Стратсессия по развитию массового спорта;
  • Главный приз: стажировка в профессиональном клубе для трёх победителей.

Министерство спорта области рекомендует подать заявку до 31 июля.