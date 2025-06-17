Саратовцев приглашают на конкурс «Профи среди любителей»

Открыта регистрация на новый трек проекта «СпортТрек» для баскетболистов-любителей, начинающих спортивных менеджеров и организаторов мероприятий из Саратовской области. Заявки принимаются до 31 июля 2025 года.

Условия участия:

Для баскетболистов и менеджеров: практика с профессиональными клубами и федерациями. Для организаторов: разработка концепции спортивного ивента в рамках проекта.

Этапы конкурса:

Заполнение анкеты с выбором направления;

Выполнение заданий (опросы, эссе, видеовизитка);

Оценка экспертами по критериям: реалистичность целей, мотивация, глубина проработки.

Финал (ноябрь 2025):

Уникальный шоу-драфт с просмотровым лагерем для игроков;

с просмотровым лагерем для игроков; Матчи с участием финалистов и звёзд спорта;

Стратсессия по развитию массового спорта;

Главный приз: стажировка в профессиональном клубе для трёх победителей.

Министерство спорта области рекомендует подать заявку до 31 июля.