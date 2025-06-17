Саратовцев приглашают на конкурс «Профи среди любителей»

Открыта регистрация на новый трек проекта «СпортТрек» для баскетболистов-любителей, начинающих спортивных менеджеров и организаторов мероприятий из Саратовской области. Заявки принимаются до 31 июля 2025 года.
Условия участия:
- Для баскетболистов и менеджеров: практика с профессиональными клубами и федерациями.
- Для организаторов: разработка концепции спортивного ивента в рамках проекта.
Этапы конкурса:
- Заполнение анкеты с выбором направления;
- Выполнение заданий (опросы, эссе, видеовизитка);
- Оценка экспертами по критериям: реалистичность целей, мотивация, глубина проработки.
Финал (ноябрь 2025):
- Уникальный шоу-драфт с просмотровым лагерем для игроков;
- Матчи с участием финалистов и звёзд спорта;
- Стратсессия по развитию массового спорта;
- Главный приз: стажировка в профессиональном клубе для трёх победителей.
Министерство спорта области рекомендует подать заявку до 31 июля.