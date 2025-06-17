Вячеслав Володин поздравил Центральную библиотеку Саратова с юбилеем

В июне исполняется 75 лет со дня создания Центральной библиотеки города Саратова.

С праздником сотрудников и читателей библиотеки поздравил председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин:

«Поздравляю Вас, весь коллектив и ветеранов с 75-летием Центральной городской библиотеки. За это время библиотека прошла большой путь. Стала информационным и просветительским центром, местом притяжения саратовцев.



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