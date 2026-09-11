Саратовцев приглашают на Кросс Нации

26 сентября Саратов присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс Нации — 2026». Главной площадкой масштабного спортивного события станет Набережная Космонавтов. Забег стартует в районе городского пляжа в Затоне.

Чтобы выйти на старт, достаточно зарегистрироваться через портал «Госуслуги» — и можно присоединяться к забегу. Также регистрация будет доступна и на месте, чтобы все смогли принять участие. Победители кросса получат почетные грамоты и медали.

Следить за информацией можно в сообществе ВК.

