Делегация Запорожской области посетила Вольск в рамках сотрудничества с Саратовской облдумой

10 сентября в рамках совместных мероприятий двух парламентов в Саратовской области делегация Запорожской области посетила Вольск и ознакомилась с историко-культурным наследием города.



В рабочей поездке приняли участие спикер Саратовской областной Думы Алексей Антонов, Председатель Заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко, глава комитета облдумы по информационной политике Роман Чуйченко, а также руководители аппаратов двух заксобраний.





У Вечного огня на центральной площади Вольска собравшиеся почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Затем делегацию провели по исторической части Вольска и городскому парку, а также познакомили с коллекцией Вольского краеведческого музея, в том числе с картинной галереей, в залах которой представлено порядка 500 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.



Председатель Законодательного Собрания Запорожской области Виктор Емельяненко поблагодарил жителей Саратовской области за теплый прием и высоко оценил уровень работы по сохранению историко-культурного наследия. Он также отметил бережное отношение к парковым зонам и общественным пространствам.



«Прекрасный, очень ухоженный город Вольск прельщает своими корнями. Здесь, у большой Волги, жили и трудились, выращивали хлеб простые люди. И здесь же проходили исторические события, значимые для нас, россиян. Если едешь в Саратовскую область, нельзя пропустить Вольск», – отметил Емельяненко.



Ранее в Саратове было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Саратовской областной Думой и Законодательным Собранием Запорожской области. Документ направлен на обмен лучшими практиками законотворческой работы.



«Опыт такого региона, как Саратовская область, с ее законодательной базой, наработками в структуре парламентаризма для нас очень интересен. Мы познакомились с внутренними механизмами работы областной Думы, для нас это важно», — резюмировал спикер запорожского заксобрания.