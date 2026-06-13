Саратовцев приглашают на XXX Всероссийский экологический конгресс

Жителей Саратовской области приглашают принять участие в XXX Всероссийском конгрессе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности: государственное регулирование 2026».

Мероприятие состоится 23–24 июня и будет проходить как в очном, так и в онлайн-формате.

Актуальность обсуждений обусловлена вступлением в силу важнейших изменений в экологическом законодательстве. В рамках деловой программы участники рассмотрят новые требования к промышленным предприятиям, актуальные правила обращения с отходами и механизмы государственного регулирования в сфере экологии.

С докладами выступят представители Научно-технического совета Росприроднадзора и ведущие эксперты отрасли. Как отмечают организаторы, конгресс будет полезен не только профильным специалистам, но и всем жителям региона, интересующимся вопросами охраны природы.

Участие в мероприятии бесплатное, однако требует обязательной предварительной регистрации. Подать заявку можно на официальном сайте организаторов. Присоединиться к трансляции можно из любого удобного места после подтверждения заявки.

Ольга Сергеева