Пожилой саратовец надышался дымом на пожаре и отправился в больницу

В Саратове при пожаре в квартире пострадал 60-летний мужчина.

В четверг, 11 июня, в Ленинском районе Саратова произошёл пожар, в результате которого пострадал человек. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного МЧС в 21:01.

По данным регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире, расположенной на последнем этаже четырёхэтажного жилого дома № 65 по проспекту 50 лет Октября. Площадь возгорания составила около 3 квадратных метров, огонь охватил домашние вещи.

В результате происшествия 60-летний хозяин квартиры отравился продуктами горения и был госпитализирован бригадой скорой помощи. Для ликвидации пожара к месту вызова выезжали три пожарных расчёта.

Ольга Сергеева