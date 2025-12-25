Саратовцев приглашают отправиться вместе с Дедами Морозами на велопрогулку

Саратовцам предлагают принять участие в велосипедном заезде в сопровождении Дедов Морозов.

Мероприятие состоится 28 декабря. Горожан и гостей зовут на главное зимнее велоприключение — ежегодную акцию под названием «Велодедмороженное».

Во время поездки участники проедут по центральному проспекту и основным улицам города, поздравляя прохожих и раздавая им сладости в преддверии Нового года. Начало запланировано на 11 утра 28 декабря от здания Цирка братьев Никитиных. Тех, у кого нет велосипеда, приглашают присоединиться к мероприятию на проспекте, чтобы сделать фотографии, получить поздравления и угоститься конфетами.

Дуся Иванова