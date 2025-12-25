СГЭТ получил новую спецтехнику для оперативной расчистки трамвайных путей

Новую технику «Саратовгорэлектротранса» осмотрел мэр Саратова Михаил Исаев.

Глава областного центра заявил, что предприятие обеспечено необходимыми противогололедными материалами в полном объеме.

Также проведены регламентные работы на подвижном составе и контактной сети. Отдельное внимание уделяется уборке снега. В парк уже поступила новая партия из трех универсальных машин типа «Ретрак-92П» с комбинированным ходом. Они могут передвигаться и по асфальту, и по рельсам, что позволит максимально оперативно расчищать трамвайные пути от снежных заносов.

— Продолжим обновление автопарка. Поставил задачу запланировать покупку аналогичных машин и на следующий год, — отметил Исаев.

Ольга Сергеева