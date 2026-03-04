Саратовцев приглашают посмотреть на стартовую ступень ракеты комплекса «Искандер»

В саратовском музее СВО появилась экспозиция, посвященная ракетному комплексу «Искандер».

Посетители музея истории СВО на Московской, 94 могут увидеть стартовую ступень крылатой ракеты Р-500 (9М728) оперативно-тактического комплекса «Искандер». Этот образец вооружения, принятый на вооружение в 2009 году, предназначен для поражения важнейших объектов противника.

Впервые «Искандер» представили публике в 1999 году на авиасалоне в Жуковском.

Музей работает со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу — до 19:00, в воскресенье — с 11:00 до 20:00. Понедельник — выходной, последний вторник месяца — санитарный день. Вход бесплатный для всех.

Ольга Сергеева