В Саратовской области в 2026 году выделено 1576 квот на процедуры ЭКО по ОМС

В 2026 году саратовские семьи смогут воспользоваться почти 1,6 тыс. квот на ЭКО.

Жительницы Саратовской области, столкнувшиеся с проблемами зачатия, смогут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. На текущий год региону выделено 1576 квот за счет средств обязательного медицинского страхования.

Как пояснили в профильных ведомствах, претендовать на помощь могут женщины младше 35 лет, которые на протяжении года не могут забеременеть при регулярной жизни без контрацепции. Чтобы встать в очередь, необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства для получения направления.

Медики напоминают: возраст напрямую влияет на результативность процедуры. Статистика показывает, что у женщин старше 40 лет вероятность успешного наступления беременности после одного цикла ЭКО составляет около 10–12%. Специалисты призывают не откладывать визит к врачу при возникновении трудностей с зачатием.

Ольга Сергеева