Саратовцев пригласили на Большие литературные чтения «Русское слово»

Комитет по делам ветеранов Саратовской облдумы, Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского и Медиахолдинг «Ветеранские вести» приглашают всех желающих принять участие в Больших литературных чтениях, посвящённых 197-летию Н.Г. Чернышевского «РУССКОЕ СЛОВО». Мероприятие пройдут 24 июля, в 17 ч.00 мин., в саду усадьбы, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 142.

Для участия в мероприятии необходимо прислать на почту оргкомитета: solovei-7@yandex.ru на согласование:

Авторам – 3 авторских стихотворения.

Чтецам – на выбор: 1 стихотворение другого автора, отрывок из прозы, отрывок из трудов Н.Г. Чернышевского.

Также нужно прислать свои ФИО, возраст, род занятий, телефон.

Всех участников в награду за выступление ждут грамоты от главного редактора международного информационного агентства «Ветеранские вести», депутата Саратовской облдумы (фракция СРЗП), ветерана боевых действий Вячеслава Калинина.

«Николай Гаврилович Чернышевский – выдающийся русский прозаик, журналист и литературный критик. Автор художественных, философских, литературно-критических произведений, работ по вопросам этики и эстетики, статей на общественно-политические темы.

В день рождения Николая Гавриловича приглашаем всех жителей и гостей Саратовской области принять участие в масштабном, ярком событии – Больших литературных чтениях «РУССКОЕ СЛОВО»!

Мы должны чтить и продолжать традиции земли Саратовской, нашей страны, воспитывать у подрастающего поколения уважение к родному краю. Ждём вас, дорогие друзья на празднике родной литературы», — подчеркнул Вячеслав Калинин.