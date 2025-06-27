Саратовцев пригласили закупиться на ярмарке выходного дня

28 июня с 7.00 до 13.00 на Театральной площади пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня».



На ярмарке будут представлены продукты и товары местных сельхозтоваропроизводителей: плодоовощная продукция, рыба (живая), мясо кур и колбасные изделия (продажа ведется с автолавок), крупы, мука, макароны, сахар, масло растительное, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, яйца, изделия народного промысла, саженцы.