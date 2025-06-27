В Саратове состоится финал открытого фестиваля-конкурса «Сувенир Саратовской области»

5 июля в Саратове на Набережной Космонавтов пройдёт финал фестиваля-конкурса «Сувенир Саратовской области». С 11.00 от ул. Шелковичной до ул. Вольской состоится выставка-ярмарка изделий финалистов, где посетители смогут увидеть и приобрести уникальные сувениры, созданные местными мастерами.

Жюри оценит работы участников по критериям, установленным положением конкурса: соответствие тематике, оригинальность замысла, качество исполнения, потребительская привлекательность и дизайн упаковки.

С 17.00 часов в летнем кинотеатре на Набережной Космонавтов состоится торжественная церемония награждения победителей. Будут объявлены имена лучших мастеров, а также вручены дипломы и призы.

Помимо выставки и награждения, посетителей ждут мастер-классы от известных саратовских ремесленников. Полная программа мероприятия будет опубликована в понедельник.