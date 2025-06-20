Саратовцев призвали не ходить по 100 тысяч шагов в день без подготовки

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Новости Саратова
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Врачи предупредили об опасности челленджа «100 тысяч шагов».

Специалисты саратовского минздрава выступили с предупреждением о рисках популярного спортивного соревнования.

Андрей Яценко (Центр здоровья) заявил, что преодоление 100 тыс. шагов — экстремальная нагрузка, она требует серьезной предварительной подготовки.

Денис Грайфер (замминистра здравоохранения) предупредил о вероятности травм для неподготовленных людей, которые ранее не тренировались.

Медики рекомендуют начинать с умеренных нагрузок и постепенно увеличивать дистанцию.