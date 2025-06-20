Стоимость продуктовой корзины саратовцев вновь выросла на 183 рубля

Инфляция в Саратовской области в мае снова выросла.
По данным Саратовстата, в мае текущего года регион отметил умеренный рост цен. Инфляция составила 0,34% по сравнению с апрелем.
Структура подорожания такова:
Продукты питания — минимальное увеличение (+0,02%).
Промтовары — рост на 0,25%.
Услуги — наиболее значительное подорожание (+1,10%).
Эксперты отмечают, что традиционно наибольший ценовой скачок пришелся на сферу услуг, тогда как продовольственные товары практически сохранили прежний уровень стоимости.