Стоимость продуктовой корзины саратовцев вновь выросла на 183 рубля

Инфляция в Саратовской области в мае снова выросла.

По данным Саратовстата, в мае текущего года регион отметил умеренный рост цен. Инфляция составила 0,34% по сравнению с апрелем.

Структура подорожания такова:

Продукты питания — минимальное увеличение (+0,02%).

Промтовары — рост на 0,25%.

Услуги — наиболее значительное подорожание (+1,10%).

Эксперты отмечают, что традиционно наибольший ценовой скачок пришелся на сферу услуг, тогда как продовольственные товары практически сохранили прежний уровень стоимости.