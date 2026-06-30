Саратовцев призвали не использовать в паролях кличку питомца и имя своего ребенка

В Саратовской области призвали жителей использовать сложные пароли для защиты своих аккаунтов.

Первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова дала рекомендации по кибербезопасности в прямом эфире. Она призвала саратовцев создавать сложные и уникальные пароли для входа в различные сервисы и социальные сети.

По словам чиновницы, надёжный пароль должен состоять не менее чем из 12 символов, включая цифры, буквы разного регистра и специальные знаки. Она категорически не рекомендовала использовать стандартные комбинации, такие как «qwerty» или «123456», а также личную информацию (девичью фамилию матери, кличку питомца или имя ребёнка), которую можно найти в открытых источниках.

Черепанова также скептически отозвалась об автоматических генераторах паролей, отметив, что их трудно запомнить, а запись на бумаге или в телефоне создаёт риск утечки. В качестве альтернативы она предложила метод создания пароля из первых букв слов придуманной фразы из 8–10 слов с добавлением цифр и символов.

Для дополнительной защиты от взлома чиновница настоятельно посоветовала включить двухфакторную аутентификацию, при которой для входа в аккаунт помимо пароля требуется код из СМС-сообщения.

Ольга Сергеева