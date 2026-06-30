«Саратовмеливодхоз» уличили в нарушении закона при орошении сельхозземель

В Саратовской области госучреждение нарушило закон при заборе воды для орошения.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности государственного учреждения «Саратовмеливодхоз».

В ходе проверки выяснилось, что организация осуществляет забор воды для орошения земель из Саратовского и Волгоградского водохранилищ, а также из рек Большой Узень, Таловка, Ольшанка и Малая Медведица без необходимого согласования с Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство). Кроме того, как установили прокуроры, при заборе воды не принимаются меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания.

По факту выявленных нарушений надзорное ведомство внесло представление руководству «Саратовмеливодхоза» с требованием устранить нарушения законодательства. Также решается вопрос о привлечении виновного сотрудника организации к административной ответственности.

Ольга Сергеева