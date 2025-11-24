Саратовцев призвали не приглашать частных мастеров по объявлениям из почтовых ящиков

В городе Балаково мошенник выманивает у пенсионеров крупные суммы за простые услуги.

Жителей Саратовской области предупредили о новом способе мошенничества. В Балакове появился «частный мастер», который после выполнения простых работ по подключению техники требует с клиентов до 20 000 рублей.

Как сообщает группа «Произошло в Балаково», злоумышленник специально нацеливается на пенсионеров, рассовывая объявления в почтовые ящики. Он создает впечатление доброжелательного специалиста, но в конце предъявляет неадекватный счет.

Эксперты рекомендуют не приглашать мастеров по сомнительным объявлениям и всегда требовать договор и документы. При попытке вымогательства крупной суммы следует немедленно звонить близким, в полицию или социальные службы и просто выставить мошенника за дверь.

Ольга Сергеева