Власти Саратова в третий раз «освоят» миллионы на ядовитой свалке химотходов

Власти Саратова объявили новый аукцион на проектные работы по ликвидации опасной свалки химических отходов компании «Экорос».

На корректировку документации готовы выделить 31,65 млн рублей из городского бюджета.

Проблема свалки приобрела скандальную известность еще в 2015 году после массовых жалоб жителей Ленинского района на запах и проблемы со здоровьем. Проверки выявили 900 тонн незаконно размещенных жидких отходов.

Предыдущие попытки разработать документацию уже обошлись бюджету в 18,35 млн рублей, но оказались неудачными. Новый подрядчик должен подготовить скорректированные документы до 7 декабря 2026 года.

Таким образом, только на проектирование ликвидационных работ будет потрачено около 50 млн рублей, в то время как реальные работы по обезвреживанию отходов даже не начинались.