Саратовцев призвали отчитаться налоговой инспекции о доходах до 30 апреля

Более 52 тысяч деклараций подали жители региона с начала кампании.

В регионе продолжается декларационная кампания. Жителям, которые в 2025 году получили доход, не облагавшийся налогом у источника выплаты, необходимо отчитаться перед ФНС до 30 апреля 2026 года. Уплатить налог следует не позднее 15 июля.

Подать декларацию 3-НДФЛ обязаны те, кто продал имущество раньше положенного срока, сдавал его в аренду, получал доход из-за границы, выиграл в лотерею или принял дорогие подарки не от родственников. Также отчитаться должны индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы.

С 2026 года введена обновленная форма документа. Заполнить её проще всего онлайн — в личном кабинете на сайте ФНС. Также можно обратиться в налоговую инспекцию или МФЦ. По данным на 7 марта, жители региона подали уже свыше 52 тысяч деклараций.

Алиса Эай