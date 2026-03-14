Сразу 40 саратовцев стали почетными донорами России

В Саратовской области сразу 40 жителей получили звание «Почетный донор России».

Об этом сообщили в региональном Центре крови.

Кроме того, с 1 января 2026 года проиндексирована ежегодная выплата донорам, имеющим это звание. Теперь она составляет 19 497,68 рублей. Деньги выплачиваются до 1 апреля и не облагаются налогом.

Нагрудный знак вручается тем, кто сдавал кровь безвозмездно не менее 40 раз, либо плазму — не менее 60 раз, либо комбинировал кровь и плазму, достигнув определенного количества донаций.

Сдача тромбоцитов приравнивается к донации цельной крови.

Алиса Эай