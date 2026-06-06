Саратовцев призывают поддержать краснокнижных дрофу и выхухоль

Жителей Саратовской области призывают поддержать региональные виды животных и растений в голосовании живых символов России.

Голосование стартовало на Петербургском международном экономическом форуме в День эколога, 5 июня 2026 года. Со всей страны эксперты отобрали для голосования 200 животных и растений.

Саратовскую область представляют пион тонколистный, русская выхухоль, пестрянка лета, журавль-красавка, дрофа европейского подвида и другие виды. Проголосовать за них можно на Авито или на сайте издания «Ведомости».

По результатам голосования будет составлен общероссийский перечень из ста видов, а также выявлен лидер в каждом из 89 регионов страны.

Победители смогут рассчитывать не только на широкую общественную поддержку, но и на целевую помощь со стороны государства и бизнеса для реализации проектов по сохранению этих уникальных представителей флоры и фауны.

Ольга Сергеева