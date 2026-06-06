В Саратовской области отреставрировали 50 объектов культурного наследия

В регионе за 2 года выполнена реставрация 50 объектов культурного наследия.

Об этом шла речь на встрече губернатора Романа Бусаргина с министром-председателем комитета культурного наследия Владимиром Мухиным.

Глава региона подчеркнул, что на уровне комитета, совместно с муниципалитетами необходимо в постоянном режиме вести работу по выявлению объектов культурного наследия и вовлечению их в хозяйственный оборот, в том числе при помощи механизма льготной аренды «за рубль».

«Важно использовать все возможные механизмы для их восстановления и дальнейшего использования», — цитирует Бусаргина пресс-служба губернатора.

Ольга Сергеева