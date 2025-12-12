Саратовцев просят принести ветошь в живой уголок Детского парка для питомцев

Волонтеры организации «Биосфера» обратились к саратовцам с просьбой помочь обитателям живого уголка в Детском парке.

Добровольцы призывают горожан пожертвовать ткани для ухода за животными: старые махровые полотенца, хлопковое постельное бельё, футболки, майки и детские пелёнки.

В живом уголке содержатся лисы, ежи, вороны, еноты, хищные птицы, а также кролики, кошки и собаки. Многие горожане уже поддерживают проект, передавая корм, средства гигиены и денежные пожертвования.

Помощь можно принести по адресу: ул. Астраханская, 98. Посетить животных можно ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 16:00.

Ольга Сергеева