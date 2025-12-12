Саратовским охотникам напомнили об обязательном отчете за убитую дичь в декабре

Продолжается приём отчётов об итогах сезона охоты на пернатую дичь, завершившегося 30 ноября.

На представление сведений о добытых утках, гусях и болотно-луговой птице охотникам отводится 20 дней. Исключение — вальдшнеп, охота на которого разрешена до конца декабря; отчёт по этой птице нужно сдать до 20 января.

Сдавать отчёты необходимо в организации, выдавшей разрешение: либо охотпользователю, либо в Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Охотники в общедоступных угодьях могут направить документы в Комитет почтой. Отправлять несколько путевок в одном конверте допускается только заказным письмом с описью вложения. Важно: отчитаться через портал Госуслуг сейчас невозможно.

По состоянию на 10 декабря в области выдано более 20,6 тысяч разрешений, включая свыше 11 тысяч — на птиц. Данные, полученные от охотников, будут использованы для учёта животных в начале будущего года.

Непредоставление отчётности может привести к штрафу и запрету на охоту в следующем сезоне.

Ольга Сергеева