Саратовцев рассказали, что учесть при назначении единого пособия

Состав семьи проверяется на день обращения за пособием.

Как сообщает официальный ТГ- канал Госуслуг, в составе семьи при оценке нуждаемости учитываются дети до 18 лет или до 23 лет при очном обучении и не в браке.

Всех детей до 17 лет для назначения единого пособия можно указать в одном заявлении.

Если дети указаны в одном заявлении, в состав дохода семьи при оценке нуждаемости не включаются пособия на этих детей за предыдущий период:

— ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка

— ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего и последующих детей

— пособие по уходу до 1,5 лет для неработающих родителей

— единое пособие при беременности и на детей, а также выплата из маткапитала — независимо от того, указан ли ребенок в заявлении

Если пособие назначено и родился еще один ребенок, пособие на него назначается без оценки нуждаемости — в том же размере и на тот же срок.

Если пособие на разных детей назначено на разные сроки, их можно синхронизировать. Для этого нужно подать заявление в последний месяц периода назначения выплаты на одного ребенка. И указать там всех детей. При рассмотрении заявления будет заново проводиться оценка нуждаемости.

Если у заявителя есть дети от предыдущего брака, их можно указать в составе семьи. Это повлияет на среднедушевой доход при оценке нуждаемости. Получить единое пособие на этих детей можно только при совместном проживании с ними.