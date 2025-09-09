В Балакове 22-летний водитель пострадал в ДТП с грузовиком

В городе Балаково Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

По информации ГАИ, инцидент зафиксирован 8 сентября в 17:30 на Саратовском шоссе в районе предприятия «Балаково-Центролит».

В результате встречного столкновения автомобилей «Газель Next» (под управлением 69-летнего водителя) и «Лада Приора» (за рулем которой находился 22-летний молодой человек), последний получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства и виновник аварии устанавливаются. В официальном сообщении правоохранительных органов данная информация не уточняется.