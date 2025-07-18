Саратовцев тревожит экологическая катастрофа в пруду городского парка

Городской пруд Саратова превращается в болото.

В популярном городском парке областного центра разворачивается настоящая экологическая драма. Местные жители бьют тревогу: вода в пруду приобрела ядовито-зелёный оттенок, поверхность усыпана мёртвой рыбой, а в воздухе стоит устойчивый запах разложения.

Особую обеспокоенность вызывает судьба обитателей водоёма — уток и лебедей, для которых пруд стал домом.

В социальных сетях и телеграм-каналах горожане массово требуют срочных мер по очистке водоёма, опасаясь экологической катастрофы.