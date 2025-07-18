Саратовские врачи отмечены высокими наградами Президента

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ «О награждении государственными наградами РФ».

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено заместителю главного врача Саратовской городской клинической больницы № 2 Ирине Неевиной и главному врачу Саратовской городской клинической больницы № 9 Ирине Прохницкой.

Как сообщает министерство здравоохранения Саратовской области, Ирина Неевина в здравоохранении работает более 33 лет, с 2013 года в должности главного врача по поликлиническому разделу работы Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В.И.Разумовского. Она обладает широким профессиональным диапазоном, что позволяет ей контролировать работу подразделений и служб поликлиники учреждения. Умеет правильно определять приоритетные направления своей деятельности, контролировать усилия на выбранных направлениях, что позволяет добиваться высоких результатов в работе.

Общий стаж работы Ирины Прохницкой 34 года. После окончания Саратовского ордена Трудового Красного Знамени государственного медицинского института трудовую деятельность начала врачом–интерном Областной больницы № 2.

В Саратовскую городскую клиническую больницу № 9 перешла на работу в 2013 году на должность заместителя главного врача и в 2019 году возглавила лечебное учреждение. В ведомстве отметили, что Ирина Александровна обладает отличными организаторскими способностями, большим потенциалом современных методов решения административного, лечебно-диагностического, профилактического, материально-технического и научного направления работы в здравоохранении. За производственную, организационную и общественную деятельность неоднократно отмечалась благодарностями и почетными грамотами.

«Поздравляю награжденных! За официальными формулировками указа – десятилетия безупречной работы, профессионализм, уважение коллег, любовь и доверие пациентов. Уверен, что этим очаровательным женщинам, грамотным организаторам здравоохранения еще многое по плечу!» — поздравил заслуженных работников министр здравоохранения Владимир Дудаков.