Саратовцев учат снижать новогодний стресс у домашних собак

Ветеринары советуют подготовить собак к новогодним салютам и хлопушкам.

Специалисты Хвалынской районной станции по борьбе с болезнями животных рекомендуют владельцам собак заранее начать подготовку питомцев к новогодним фейерверкам.

Для щенков советуют постепенное привыкание: создавать положительные ассоциации с громкими звуками через лакомства и игры. Взрослых собак с устоявшимся страхом лучше выгуливать днём вблизи дома и создать для них безопасное укрытие в квартире.

Ветеринары предупреждают, что седативные средства могут оказаться неэффективными или дать обратный эффект. Универсальная рекомендация — закрепить на ошейнике адресник с контактами владельца на случай побега питомца.

Ольга Сергеева