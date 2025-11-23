Саратовских водителей призвали отказаться от длительных поездок в туман

Дорожная полиция предупреждает о тумане на дорогах в девяти районах области.

Вечером 23 ноября Госавтоинспекция Саратовской области сообщила об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана. Неблагоприятные погодные условия сохраняются в девяти районах, включая Аркадакский, Балашовский, Ртищевский и Советский.

В связи с этим автомобилистов призывают соблюдать повышенные меры безопасности: сократить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

Водителям по возможности рекомендуется отказаться от длительных поездок в эти районы.

Ольга Сергеева