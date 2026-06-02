Саратовцев удивил не растаявший за ночь град в лесу летом

В Саратове выпал нерастаявший град, удививший местных жителей.

В первый вечер лета в Саратове прошла гроза с сильным дождем и градом, который удивил жителей своей стойкостью. 2 июня в соцсетях начали появляться фотографии и видео с нерастаявшими градинками, которые остались лежать на земле.

Град выпал в различных районах города, включая Кумысную поляну и 3-ю Дачную. Местные жители делились своими впечатлениями, рассказывая о том, как они обнаружили град во время утренних прогулок. Например, жительница Саратова Анна разместила видео, на котором видно, как град пролежал всю ночь и не растаял, что стало настоящей находкой для гуляющих в лесу.

Это явление стало неожиданным для многих, так как обычно град быстро тает. Саратовцы активно обсуждают это событие в интернете, делясь своими фотографиями и впечатлениями.

Ольга Сергеева