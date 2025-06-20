Саратовцев удивил редкий краснокнижный жук-носорог

Редкий жук-носорог обнаружен в Аткарске Саратовской области.

Местные жители сфотографировали насекомое, занесенное в Красную книгу. Администрация Аткарска опубликовала снимки необычной находки в своем телеграм-канале.

Интересно, что длина тела жука достигает 4,7 см. Он способен преодолевать до 30 км за один перелет.

При опасности впадает в состояние танатоза (притворяется мертвым). Основной ареал обитания включает Кавказ, Северную Африку и Европу.

Как отметили в администрации, еще несколько десятилетий назад этот вид встречался значительно чаще, но сейчас находится под угрозой исчезновения.