Суд отказал в жалобе: уголовное дело против Максима Шихалова остаётся в силе

Суд отказался прекратить дело экс-главы АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» («КБПА») Максима Шихалова.

19 июня Кировский суд Саратова отклонил жалобу защиты на возбуждение уголовного дела по ч.1 ст. 285.4 УК РФ (до 10 лет) против бывшего директора «КБПА» Шихалова.

Адвокаты настаивали, что доказательства касаются только его бывшего заместителя Владимира Пожарова, а Шихалов не подпадает под статью. Однако суд счел возбуждение дела законным.

Шихалов, находящийся в ОТБ-1 до 28 августа, заявил о своей невиновности по видеосвязи.