Саратовцев в новогодние праздники призвали отказаться от лифтов и швабры

В новогодние праздники важно сохранять физическую активность, чтобы компенсировать избыток калорийной пищи.

В региональном Минздраве дали пять простых советов:

Выходите из дома в удобной обуви, чтобы при случае можно было свернуть на прогулку.

Найдите компанию для совместных активностей через соцсети или знакомых.

Уточните график работы местных фитнес-центров — многие открыты и в праздники.

Откажитесь от лифта в пользу лестницы, чтобы эффективнее сжигать калории.

Используйте постпраздничную уборку как способ навести порядок, причем, лучше без швабры, чтобы дать телу нагрузку.

Главный врач Областного врачебно-физкультурного диспансера Ольга Бранова отметила, что Новый год — хорошее время для формирования полезных привычек и заботы о здоровье.