Саратовцев в новогодние праздники призвали отказаться от лифтов и швабры

В новогодние праздники важно сохранять физическую активность, чтобы компенсировать избыток калорийной пищи.
В региональном Минздраве дали пять простых советов:
Выходите из дома в удобной обуви, чтобы при случае можно было свернуть на прогулку.
Найдите компанию для совместных активностей через соцсети или знакомых.
Уточните график работы местных фитнес-центров — многие открыты и в праздники.
Откажитесь от лифта в пользу лестницы, чтобы эффективнее сжигать калории.
Используйте постпраздничную уборку как способ навести порядок, причем, лучше без швабры, чтобы дать телу нагрузку.
Главный врач Областного врачебно-физкультурного диспансера Ольга Бранова отметила, что Новый год — хорошее время для формирования полезных привычек и заботы о здоровье.