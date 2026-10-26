Саратовцев в осеннем лесу атаковали лосиные клещи

Жительница Саратовской области Наталия рассказала в сети о неудачной прогулке 24 октября.

По её словам, они ездили в Каменку «погулять», но главной неприятностью стало нападение клещей: «Мы были атакованы!» — пожаловалась женщина, отметив, что обработка одежды средствами от клещей не помогла.

В комментариях саратовцы уточнили, что на грибников напала оленья кровососка — лосиная муха, или лосиный клещ. Она заползает под одежду и в волосы, оставляя болезненные укусы с покраснениями и припухлостью; репелленты против неё практически не помогают, а пик активности продолжается до похолодания. Также Наталия сообщила, что «обычных клещей тоже понабрала» в лесу.