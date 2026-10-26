Жительница Вольска тайно оформила на подругу микрозайм

В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Как установили правоохранители, 31-летняя местная жительница, ранее не судимая и воспитывающая нескольких детей, воспользовалась доверием своей знакомой для оформления кредита. Ранее 18-летняя потерпевшая уже предоставляла ей доступ к своему личному банковскому кабинету для погашения долгов — тогда средства были возвращены. Однако при возникновении финансовых трудностей женщина вновь тайно взяла микрозайм на имя подруги без её ведома.

Сумма займа составила 10 тысяч рублей. Злоумышленница рассчитывала погасить долг скрытно от пострадавшей, но своевременного платежа не последовало, и обман вскрылся. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время подозреваемая находится под обязательством о явке.