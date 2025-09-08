Саратовцев восхитила «кровавая» Луна на фоне старинной мельницы Червова

Жители Саратовской области активно делятся в соцсетях снимками полного лунного затмения, наблюдавшегося вечером 7 сентября.

Особенно эффектные кадры были сделаны в Новоузенске на фоне старинной мельницы Тита Червова.

Фотографии, опубликованные в сообществе объекта культурного наследия во ВКонтакте, вызвали живой отклик пользователей. Многие отмечали мистическую атмосферу затмения в таком историческом окружении.

Отмечается, что следующее полное лунное затмение в регионе можно будет наблюдать только 31 декабря 2028 года.