Саратовцев восхитили живописные осенние пейзажи на Кумысной поляне

В сообществе «Кумыска Онлайн» во «ВКонтакте» опубликованы сезонные фотографии природных ландшафтов Саратовской области.

Автор работ Алексей Булгаков представил серию снимков, сделанных в окрестностях Октябрьского ущелья.

Природа уже демонстрирует характерные сезонные изменения, — отметил фотограф в описании к публикации.

Пользователи социальной сети высоко оценили художественную ценность кадров, оставив комментарии: «Осенняя атмосфера чувствуется в каждом кадре» и «Восхитительные природные композиции».

Ольга Сергеева