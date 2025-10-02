В Саратове с октября отменены три автобусных маршрута

В Саратове с 1 октября официально отменены три муниципальных автобусных маршрута.

Это маршруты № 10 (ЖК «Ласточкино» — СГТУ), № 11 (Музейная площадь — мкр. Солнечный-2) и № 19 (Лучевой проезд — Мирный переулок).

Маршрут № 19 был временным на период реконструкции трамвайной линии и закрыт после возобновления движения в мае 2025 года.

Маршрут № 11 утратил актуальность после запуска современного аналога № 11А.

Маршрут № 10, несмотря на многочисленные попытки оптимизации, так и не получил достаточной популярности у пассажиров. Об этом сообщил муниципалитет.

Ольга Сергеева