Саратовцев ждет сильный ветер и плюс 18 в понедельник

В Саратовской области ожидаются дожди и усиление ветра.

По данным Гидрометцентра, 13 октября в регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Днем ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с.

В течение суток пройдут небольшие, а местами умеренные дожди. Утром возможен туман. Температурный режим составит: ночью +3…+8°, днем от +13…+18°, в Правобережье местами +7…+12°.

Кроме того, до 17 октября в отдельных районах сохранится высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

Ольга Сергеева