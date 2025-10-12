Саратовцев попросили запастись водой перед масштабным отключением в центре города

Саратовцев просят сделать запас воды перед масштабным отключением.

Администрация Саратова рекомендует жителям запастись питьевой водой в воскресенье, 12 октября. Это поможет избежать перегрузки водопроводной системы в начале недели.

В понедельник 13 октября повышенный водозабор может привести к падению давления, особенно на верхних этажах. 14 октября холодную воду отключат в пяти районах города: Кировском, Волжском, Октябрьском, Заводском и Фрунзенском в рамках подготовки к зиме.

Городской штаб разрабатывает схему водоснабжения на период отключения. В учебных заведениях не исключено сокращение занятий.

Ольга Сергеева