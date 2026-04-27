Саратовцев ждут дополнительные майские выходные в связи с Праздником весны и Днем Победы

Майские выходные в Саратовской области: как отдыхаем на 1 Мая и День Победы.

Региональное министерство труда и соцзащиты напомнило жителям о предстоящих праздничных днях в мае.

1 Мая, Праздник Весны и Труда, в этом году выпадает на пятницу. У работающих по пятидневной неделе будет три выходных подряд — 1, 2 и 3 мая. Шестидневщики отдохнут 1 и 3 мая. При этом 30 апреля — рабочий день, сокращённый на час.

День Победы, 9 мая, приходится на субботу. По закону, при совпадении праздника с выходным последний переносится на следующий рабочий день. В итоге сотрудники с пятидневной неделей будут отдыхать 9, 10 и 11 мая. Работающие по шестидневке — 9 и 10 мая. 8 мая — предпраздничный день, также сокращённый на час.

Алиса Эай