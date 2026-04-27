Волгу штормит. Волны смывают песок с пляжа Саратова, нижний ярус подтоплен

Из-за резкого подъёма воды и сильного ветра на набережной Космонавтов разыгралась настоящая стихия.

Волны во время паводка буквально перехлёстывают через ограждения и заливают нижний ярус.

На пляже Покорителей Волги большая часть спусков к реке оказалась под водой, а волны смыли значительный слой песка. Об этом в соцсетях сообщают жители Саратова.

Восстанавливать пляж к летнему сезону, вероятно, придётся заново — песок понадобится намывать. Уровень воды сейчас поднялся почти до верха ограды.

К тому же вода прибила к берегу груды мусора, что добавило хлопот коммунальным службам.

Ольга Сергеева