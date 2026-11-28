В Саратовской области впервые возбудили уголовное дело за повторную передачу запрещённых предметов в колонию.

Ранее судимый мужчина пытался доставить в ИК-10 свёрток с четырьмя мобильными телефонами, кабелями и зарядными блоками, но был задержан сотрудниками УФСИН. При досмотре у него также нашли наркотики.

Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за переброс телефонов в ИК-4.

Максимальное наказание по по обновлённой в 2025 году статье 321.1 УК РФ — до двух лет лишения свободы.